РФ атакувала кінстудію Довженка в Києві: знищено найбільшу костюмну колекцію України

"Ще один надзвичайно важкий злочин росіян проти української культури. Росія атакувала Національну кіностудію імені Олександра Довженка в Києві. Одну з найстаріших кіностудій України. Виникла пожежа", - написала міністерка.

За її словами, в результаті атаки пошкоджено костюмний цех та знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України.

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"У студії перебували близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу. Також пошкоджено інші корпуси та будівлі кіностудії", - додала Бережна.

Відомо, що на місці працюють рятувальні та екстрені служби, тривають заходи з ліквідації наслідків атаки та забезпечення безпеки.

Бережна також прикріпила до свого допису про обстріл кіностудії кадри з місця НП.

Фото: кіностудія Олександра Довженка після атаки росіян (www.facebook.com/berezhna.tetyana)

"Росія продовжує цілеспрямовано атакувати не лише цивільну інфраструктуру та мирних людей, а й культурні інституції, які зберігають українську ідентичність, пам'ять та історію", - підсумувала голова Міністерства культури України.