РФ атаковала кинстудию Довженко в Киеве: уничтожена крупнейшая костюмная коллекция Украины

"Еще одно чрезвычайно тяжелое преступление россиян против украинской культуры. Россия атаковала Национальную киностудию имени Александра Довженко в Киеве. Одну из старейших киностудий Украины. Возник пожар", - написала министр.

По ее словам, в результате атаки поврежден костюмный цех и уничтожена самая большая и старейшая костюмная коллекция Украины.

"В студии находились около ста тысяч костюмов и три миллиона единиц разнообразной одежды. Также повреждены другие корпуса и здания киностудии", - добавила Бережная.

Известно, что на месте работают спасательные и экстренные службы, продолжаются мероприятия по ликвидации последствий атаки и обеспечения безопасности.

Бережная также прикрепила к своему сообщению об обстреле киностудии кадры с места ЧП.

Фото: киностудия Александра Довженко после атаки россиян (www.facebook.com/berezhna.tetyana)

"Россия продолжает целенаправленно атаковать не только гражданскую инфраструктуру и мирных людей, но и культурные институты, которые сохраняют украинскую идентичность, память и историю", - подытожила глава Министерства культуры Украины.