РФ атакувала Ізмаїльський район: пошкоджено припортову та туристичну інфраструктури

В ніч на 2 липня росіяни атакували дронами Ізмаїльський район Одеської області. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram Ізмаїльської районної державної адміністрації (РДА).
Згідно повідомленню, під ударом дронів-камікадзе типу "Шахед" опинилася Вилківська територіальна громада.
"Попри активну роботу Сил протиповітряної оборони, які збили частину ворожих безпілотників, внаслідок атаки була пошкоджена припортова та туристична інфраструктура", - йдеться у повідомленні.
Також в Ізмаїльській РДА уточнили, що, на щастя, обійшлося без постраждалих.
Зазначимо, що росіяни вже неодноразово атакують Ізмаїльський район Одеської області.
Наприклад, у ніч на 17 січня ціллю ворога теж була припортова інфраструктура в цьому районі. Постраждалих і загиблих не було, проте внаслідок обстрілу було пошкоджено фасади будівель і житлового будинку.
Крім того, в ніч на 29 січня ворог теж атакував припортову інфраструктуру Ізмаїльського району. Унаслідок атаки загиблих і постраждалих не було, але було пошкоджено будівлі.
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