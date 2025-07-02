РФ атаковала Измаильский район: повреждены припортовая и туристическая инфраструктуры

Обстрел Измаильского района

Отметим, что россияне уже неоднократно атакуют Измаильский район Одесской области.

Например, в ночь на на 17 января целью врага тоже была припортовая инфраструктура в этом районе. Пострадавших и погибших не было, однако в результате обстрела были повреждены фасады зданий и жилого дома.

Кроме того, в ночь на 29 января враг тоже атаковал припортовую инфраструктуру Измаильского района. В результате атаки погибших и пострадавших не было, но были повреждены здания.

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