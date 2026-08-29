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РФ атакувала Ізмаїльській район: є жертви, пошкоджені об'єкти транспортної інфраструктури

04:05 29.08.2026 Сб
1 хв
Що відомо про атаку РФ по Одеській області?
aimg Едуард Ткач
Фото: наслідки атаки РФ по Ізмаїльському району (t.me/IzmailRDA)

Росіяни в ніч на 29 серпня вчергове завдали удару по Одеській області, зокрема Ізмаїльському районі. Внаслідок обстрілу є постраждалі та зафіксовані певні наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Ізмаїльської районної державної адміністрації (РДА).

"У ніч на 29 серпня ворог знову атакував Ізмаїльський район. Унаслідок ворожої атаки пошкоджено об’єкти транспортної інфраструктури. Є постраждалі. На жаль, є загиблий", - йдеться у повідомленні.

Наразі постраждалим допомога вже надана, на місці подій працюють представники силових структур та медичні працівники.

Судячи з фото, яке показали в Ізмаїльській РДА, внаслідок атаки постраждала щонайменше фура.

Обстріли Одеської області

Нагадаємо, що в ніч на 27 серпня та вранці того ж дня Одеса зазнала удару з боку ворога. В результаті обстрілу було пошкоджено інфраструктуру, навчальний заклад та багатоповерховий будинок.

Також ми писали, що 24 серпня росіяни обстріляли Одеську область з артилерії та ракет. Зокрема, ворог завдав удару по продовольчих складських приміщеннях та енергетичній інфраструктурі.

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ОдесаІзмаїлВійна в Україні