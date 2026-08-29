РФ атакувала Ізмаїльській район: є жертви, пошкоджені об'єкти транспортної інфраструктури

"У ніч на 29 серпня ворог знову атакував Ізмаїльський район. Унаслідок ворожої атаки пошкоджено об’єкти транспортної інфраструктури. Є постраждалі. На жаль, є загиблий", - йдеться у повідомленні.

Наразі постраждалим допомога вже надана, на місці подій працюють представники силових структур та медичні працівники.

Судячи з фото, яке показали в Ізмаїльській РДА, внаслідок атаки постраждала щонайменше фура.