RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

РФ атаковала Измаильский район: есть жертвы, повреждены объекты транспортной инфраструктуры

04:05 29.08.2026 Сб
1 мин
Что известно об атаке РФ по Одесской области?
aimg Эдуард Ткач
Фото: последствия атаки РФ по Измаильскому району (t.me/IzmailRDA)

Россияне в ночь на 29 августа в очередной раз нанесли удар по Одесской области, в том числе Измаильскому району. В результате обстрела пострадали и зафиксированы определенные последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Измаильской районной государственной администрации (РГА).

"В ночь на 29 августа враг снова атаковал Измаильский район. В результате вражеской атаки повреждены объекты транспортной инфраструктуры. Есть пострадавшие. К сожалению, есть погибший", - говорится в сообщении.

Пострадавшим помощь уже предоставлена, на месте событий работают представители силовых структур и медицинские работники.

Судя по фото, которое показали в Измаильской РГА, в результате атаки пострадала по меньшей мере фура.

Обстрелы Одесской области

Напомним, что в ночь на 27 августа и утром того же Одесса была под ударом вражеской атакой. В результате обстрела была повреждена инфраструктура, учебное заведение и многоэтажный дом.

Также мы писали, что 24 августа россияне были по Одесской области долгами и ракетами. В частности, враг нанес удар по продовольственным складским помещениям и энергетической инфраструктуре.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ОдессаИзмаилВойна в Украине