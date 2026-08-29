РФ атаковала Измаильский район: есть жертвы, повреждены объекты транспортной инфраструктуры

"В ночь на 29 августа враг снова атаковал Измаильский район. В результате вражеской атаки повреждены объекты транспортной инфраструктуры. Есть пострадавшие. К сожалению, есть погибший", - говорится в сообщении.

Пострадавшим помощь уже предоставлена, на месте событий работают представители силовых структур и медицинские работники.

Судя по фото, которое показали в Измаильской РГА, в результате атаки пострадала по меньшей мере фура.