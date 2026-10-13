Ворог атакував медзаклад на Хмельниччині: пацієнти отримали травми

Упродовж доби ворог неодноразово атакував Хмельниччину ударними безпілотниками. Під час однієї з атак пошкоджено вікна та вхідну групу одного з медичних закладів області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

Також вибухова хвиля пошкодила автомобілі, припарковані поруч медзакладу.

Четверо пацієнтів, які перебували на лікуванні, отримали незначні травми. Їм надали необхідну медичну допомогу. Інформація про загиблих не надходила.

Слід зазначити, що Повітряні Сили повідомляли близько опів на п'яту ранку про рух реактивних дронів, які курсували повз Муровані Курилівці на Вінниччині на Хмельниччину.

Вже після 8 ранку ПС теж написали про реактивний дрон, який рухався в Летичіві на Хмельниччині у північно-західному напрямку.