РФ атаковала Хмельницкую область, на территории нефтебазы пожар

Россияне в четверг, 15 октября, неоднократно атаковали Хмельницкую область дронами. В результате обстрела зафиксирован пожар на территории одной из нефтебаз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.

По его словам, в регионе на фоне российской атаки работали силы ПВО, и есть убытки. В то же время из-за вражеской атаки зафиксированы определенные последствия.

"Сегодня враг неоднократно атаковал Хмельнитчину беспилотниками. Работали силы ПВО. Есть ущерб. В результате атаки возник пожар на территории нефтебазы в Шепетовском районе", - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий привлечены все необходимые службы.

Также Сергей Тюрина добавил, что в воздушном пространстве области до сих пор есть вражеские беспилотники, поэтому призвал людей беречь себя и находиться в безопасных местах.