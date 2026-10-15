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РФ атаковала Хмельницкую область, на территории нефтебазы пожар

23:35 15.10.2026 Чт
1 мин
aimg Эдуард Ткач
РФ атаковала Хмельницкую область, на территории нефтебазы пожар Фото: к ликвидации последствий привлечены все необходимые службы (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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Россияне в четверг, 15 октября, неоднократно атаковали Хмельницкую область дронами. В результате обстрела зафиксирован пожар на территории одной из нефтебаз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.

По его словам, в регионе на фоне российской атаки работали силы ПВО, и есть убытки. В то же время из-за вражеской атаки зафиксированы определенные последствия.

"Сегодня враг неоднократно атаковал Хмельнитчину беспилотниками. Работали силы ПВО. Есть ущерб. В результате атаки возник пожар на территории нефтебазы в Шепетовском районе", - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий привлечены все необходимые службы.

Также Сергей Тюрина добавил, что в воздушном пространстве области до сих пор есть вражеские беспилотники, поэтому призвал людей беречь себя и находиться в безопасных местах.

Другие атаки

Напомним, что 13 октября россияне тоже неоднократно атаковали Хмельницкую область дронами. В результате атаки были проверены окна и и входная группа одного из медучреждений области, а также авто, припаркованные рядом.

Также мы писали, что 14 октября россияне атаковали сразу несколько областей на западе Украины. Под атакой противника были АЗС, нефтебаза и железная дорога. Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

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