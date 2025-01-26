РФ атакувала Харків дронами: пошкоджено приватний будинок

"Сьогодні вночі Харків знову зазнав атаки БпЛА. Один з ударів прийшовся на приватний будинок в Основʼянському районі міста", - йдеться у повідомленні.

Терехов уточнив, що за попередньою інформацією, пошкоджено вікна, дах та частину будівлю. Водночас інформації про постраждалих немає.

Також мер додав, що профільні служби вже працюють на місці. Зокрема, обстежують пошкодження та надають необхідну допомогу.