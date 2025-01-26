РФ атаковала Харьков дронами: поврежден частный дом

В ночь на 26 декабря российские оккупанты в очередной раз атаковали Харьков ударными беспилотниками. В результате атаки поврежден частный дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Игоря Терехова.
"Сегодня ночью Харьков снова подвергся атаке БпЛА. Один из ударов пришелся на частный дом в Основянском районе города", - говорится в сообщении.
Терехов уточнил, что по предварительной информации, повреждены окна, крыша и часть здания. В то же время информации о пострадавших нет.
Также мэр добавил, что профильные службы уже работают на месте. В частности, обследуют повреждения и оказывают необходимую помощь.
Напомним, что прошлой ночью из-за вражеской атаки БпЛА была повреждена многоэтажка Вышневом Киевской области. В результате удара были разрушены балконы жилого дома с 5 по 9-й этажи. Чрезвычайники спасли 5 человек, из которые двое - дети. Помимо этого, в результате атаки БпЛА в Фастовском районе горело производственное посещение.
Кроме того, враг в ночь на 25 января атаковал беспилотниками Черниговскую область. Целями россиян была критическая инфраструктура региона, по причине чего, в области и, в том числе, в областном центре, частично пропал свет.
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