РФ атаковала Харьков дронами: поврежден частный дом

"Сегодня ночью Харьков снова подвергся атаке БпЛА. Один из ударов пришелся на частный дом в Основянском районе города", - говорится в сообщении.

Терехов уточнил, что по предварительной информации, повреждены окна, крыша и часть здания. В то же время информации о пострадавших нет.

Также мэр добавил, что профильные службы уже работают на месте. В частности, обследуют повреждения и оказывают необходимую помощь.