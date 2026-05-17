РФ атакувала Харків дронами: пошкоджені понад 10 авто, будинки та освітлення

За його словами, росіяни цієї ночі атакували місто щонайменше двома дронами. Один влучив у Салтівському районі біля багатоповерхівок, уламки другого - впали в Київському, і третій вдарив по Холодногірському.

Згодом мер Харкова розповів про перші деталі атаки у Салтівському районі:

"Внаслідок влучання ворожого "Шахеда" сталося загоряння семи автомобілів. Ще близько десяти автівок отримали пошкодження. У навколишніх багатоповерхових будинках вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон. Також зазнала пошкоджень електромережа вуличного освітлення", - йдеться у повідомлені о 02:03.

Ще трохи пізніше Терехов написав, що ворог вдарив по Холодногірському району. Вона атаки дроном виникла пожежа.

Оновлено в 03:04

Терехов написав, що ворог атакував також дроном Основ'янський район. Окрім того, у Холодногірському району через падіння уламків вибито вікна у багатоповерхівці.

Оновлено о 03:48

За словами мера, попередньо, обійшлося без постраждалих.