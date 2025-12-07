РФ атакувала енергооб'єкти у Полтавській області: є перебої з водою та опаленням

"Сьогодні вночі росіяни здійснили масовану комбіновану атаку Полтавщини за допомогою ракет і дронів. Під ударом опинилися кілька підприємств енергетичного сектору у Кременчуцькому районі", - повідомив Когут.

За його словами, внаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі. Пошкоджено технічне обладнання.

Також уламки ворожого безпілотника пошкодили господарчу будівлю на території приватного домоволодіння. Інформація про постраждалих не надходила.

Через атаку є перебої з тепло- та водопостачанням у деяких районах громади. Усі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Також росіяни масовано атакували інфраструктуру у Кременчуці

Мер міста Віталій Малецький повідомив, що у кількох районах немає світла, води і тепла. Інформації щодо постраждалих немає.