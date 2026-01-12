РФ атакувала важливий енергооб'єкт в Чернігівській області

Наслідки атаки

Через пошкодження обладнання без електропостачання залишилася низка населених пунктів. Точна кількість знеструмлених абонентів наразі уточнюється.

Енергетики вже готові розпочати ремонтні роботи, проте старт аварійного відновлення залежить від безпекової ситуації.

Як тільки загроза повторних обстрілів мине - бригади розпочнуть ліквідацію наслідків.

Чому застосовують аварійні відключення

Через постійні атаки на інфраструктуру в Україні, зокрема і на Чернігівщині, енергетики вимушені вдаватися до аварійних відключень. У Міненерго зазначають, що це превентивний захід для збалансування енергосистеми.

На відміну від планових, такі обмеження не мають графіків і тривають до повного завершення ремонтів або стабілізації ситуації в мережі.

Як запобігти новим вимкненням: поради Міненерго

Для стабілізації енергосистеми українців закликають обмежувати використання енергоємних приладів, особливо у ранкові та вечірні пікові години.

Основні рекомендації: