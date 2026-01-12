РФ атакувала важливий енергооб'єкт в Чернігівській області

У Новгород-Сіверському районі Чернігівської області внаслідок російського обстрілу пошкоджено важливий об'єкт енергетичної інфраструктури. Це призвело до знеструмлень у громадах району.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чернігівобленерго".
Через пошкодження обладнання без електропостачання залишилася низка населених пунктів. Точна кількість знеструмлених абонентів наразі уточнюється.
Енергетики вже готові розпочати ремонтні роботи, проте старт аварійного відновлення залежить від безпекової ситуації.
Як тільки загроза повторних обстрілів мине - бригади розпочнуть ліквідацію наслідків.
Через постійні атаки на інфраструктуру в Україні, зокрема і на Чернігівщині, енергетики вимушені вдаватися до аварійних відключень. У Міненерго зазначають, що це превентивний захід для збалансування енергосистеми.
На відміну від планових, такі обмеження не мають графіків і тривають до повного завершення ремонтів або стабілізації ситуації в мережі.
Для стабілізації енергосистеми українців закликають обмежувати використання енергоємних приладів, особливо у ранкові та вечірні пікові години.
Основні рекомендації:
Черговість: вмикайте потужні прилади по черзі. Після появи світла спочатку під’єднуйте найнеобхідніше (зарядні пристрої, холодильник), а через 30-60 хвилин - решту техніки.
Помірність: якщо діють графіки, уникайте надмірного споживання одразу після ввімкнення.
Економія: вимкнення зайвого освітлення та техніки в періоди між обмеженнями допомагає уникнути повторних аварійних ситуацій.
Нагадаємо, внаслідок нічних та ранкових обстрілів залізнична інфраструктура України зазнала значних пошкоджень. Під час атак було поранено працівників "Укрзалізниці", а десятки поїздів змушені курсувати за зміненими маршрутами із суттєвими затримками.
Наразі залізничники працюють над відновленням пошкоджених ділянок, а для пасажирів, які не можуть дістатися пунктів призначення вчасно, організовано автобусні трансфери.