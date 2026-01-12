RU

РФ атаковала важный энергообъект в Черниговской области

Фото: на Черниговщине после обстрела обесточены населенные пункты (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: РБК-Украина

В Новгород-Северском районе Черниговской области в результате российского обстрела поврежден важный объект энергетической инфраструктуры. Это привело к обесточиванию в громадах района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черниговоблэнерго".

Последствия атаки

Из-за повреждения оборудования без электроснабжения остался ряд населенных пунктов. Точное количество обесточенных абонентов пока уточняется.

Энергетики уже готовы начать ремонтные работы, однако старт аварийного восстановления зависит от ситуации с безопасностью.

Как только угроза повторных обстрелов пройдет - бригады начнут ликвидацию последствий.

Почему применяют аварийные отключения

Из-за постоянных атак на инфраструктуру в Украине, в том числе и на Черниговщине, энергетики вынуждены прибегать к аварийным отключениям. В Минэнерго отмечают, что это превентивная мера для сбалансирования энергосистемы.

В отличие от плановых, такие ограничения не имеют графиков и продолжаются до полного завершения ремонтов или стабилизации ситуации в сети.

Как предотвратить новые отключения: советы Минэнерго

Для стабилизации энергосистемы украинцев призывают ограничивать использование энергоемких приборов, особенно в утренние и вечерние пиковые часы.

Основные рекомендации:

  • Очередность: включайте мощные приборы по очереди. После появления света сначала подключайте самое необходимое (зарядные устройства, холодильник), а через 30-60 минут - остальную технику.

  • Умеренность: если действуют графики, избегайте чрезмерного потребления сразу после включения.

  • Экономия: отключение лишнего освещения и техники в периоды между ограничениями помогает избежать повторных аварийных ситуаций.

Напомним, в результате ночных и утренних обстрелов железнодорожная инфраструктура Украины получила значительные повреждения. Во время атак были ранены работники УЗ, а десятки поездов вынуждены курсировать по измененным маршрутам с существенными задержками.

Сейчас железнодорожники работают над восстановлением поврежденных участков, а для пассажиров, которые не могут добраться до пунктов назначения вовремя, организованы автобусные трансферы.

