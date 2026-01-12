РФ атаковала важный энергообъект в Черниговской области

В Новгород-Северском районе Черниговской области в результате российского обстрела поврежден важный объект энергетической инфраструктуры. Это привело к обесточиванию в громадах района.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черниговоблэнерго".
Из-за повреждения оборудования без электроснабжения остался ряд населенных пунктов. Точное количество обесточенных абонентов пока уточняется.
Энергетики уже готовы начать ремонтные работы, однако старт аварийного восстановления зависит от ситуации с безопасностью.
Как только угроза повторных обстрелов пройдет - бригады начнут ликвидацию последствий.
Из-за постоянных атак на инфраструктуру в Украине, в том числе и на Черниговщине, энергетики вынуждены прибегать к аварийным отключениям. В Минэнерго отмечают, что это превентивная мера для сбалансирования энергосистемы.
В отличие от плановых, такие ограничения не имеют графиков и продолжаются до полного завершения ремонтов или стабилизации ситуации в сети.
Для стабилизации энергосистемы украинцев призывают ограничивать использование энергоемких приборов, особенно в утренние и вечерние пиковые часы.
Основные рекомендации:
Очередность: включайте мощные приборы по очереди. После появления света сначала подключайте самое необходимое (зарядные устройства, холодильник), а через 30-60 минут - остальную технику.
Умеренность: если действуют графики, избегайте чрезмерного потребления сразу после включения.
Экономия: отключение лишнего освещения и техники в периоды между ограничениями помогает избежать повторных аварийных ситуаций.
Напомним, в результате ночных и утренних обстрелов железнодорожная инфраструктура Украины получила значительные повреждения. Во время атак были ранены работники УЗ, а десятки поездов вынуждены курсировать по измененным маршрутам с существенными задержками.
Сейчас железнодорожники работают над восстановлением поврежденных участков, а для пассажиров, которые не могут добраться до пунктов назначения вовремя, организованы автобусные трансферы.