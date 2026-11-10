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РФ атакувала енергетику у восьми областях України: де немає світла та діють відключення

11:59 10.11.2026 Вт
1 хв
aimg Марія Науменко
Фото: енергетики ДТЕК відновлюють пошкоджене після російської атаки енергетичне обладнання (Getty Images)

Російські війська протягом ночі та вранці 10 листопада били по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Пошкодження призвели до знеструмлень у шести областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Під ударами опинилися енергетичні об'єкти у восьми областях: Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській.

Станом на ранок знеструмлення зафіксували у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово, однак їх проводять з урахуванням безпекової ситуації.

Через наслідки атак у частині областей до кінця доби діятимуть обмеження споживання електроенергії. Зокрема:

  • для промислових споживачів запроваджено графіки обмеження потужності;
  • для всіх категорій споживачів діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від двох до чотирьох черг.

Крім того, вранці аварійні відключення застосовували у Київській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

Нагадаємо, 9 листопада російські війська пошкодили важливий енергооб'єкт на Дніпропетровщині. Через удар значна частина Дніпра та Кам'янського залишилася без світла, також було знеструмлено об'єкти критичної інфраструктури.

Крім того, 10 листопада в Україні запровадили погодинні відключення електроенергії обсягом від двох до чотирьох черг для всіх категорій споживачів.

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