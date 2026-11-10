РФ атакувала енергетику у восьми областях України: де немає світла та діють відключення

Нагадаємо, 9 листопада російські війська пошкодили важливий енергооб'єкт на Дніпропетровщині. Через удар значна частина Дніпра та Кам'янського залишилася без світла, також було знеструмлено об'єкти критичної інфраструктури.

Крім того, 10 листопада в Україні запровадили погодинні відключення електроенергії обсягом від двох до чотирьох черг для всіх категорій споживачів.