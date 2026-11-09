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На Дніпропетровщині cталися масштабні відключення світла через удар РФ

20:57 09.11.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Бджола
На Дніпропетровщині cталися масштабні відключення світла через удар РФ Фото: На Дніпропетровщині стався частковий блекаут через обстріли (Getty Images)
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Росія ударила по важливому енергооб'єкту на Дніпропетровщині. По області почалися масштабні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

РФ пошкодила енергообладнання

Ворог пошкодив важливе енергообладнання регіону. Атака 9 листопада спричинила масштабні відключення в Дніпропетровській області, йдеться у повідомленні.

"Без світла залишилась велика частина Дніпра та Кам’янського. Також було знеструмлено критичну інфраструктуру", - пише пресслужба ДТЕК.

Енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло якнайшвидше, пообіцяли у компанії.

Раніше РБК-Україна писало, що 8 листопада через атаки Росії на енергосистему понад 600 тисяч споживачів у п'яти районах Дніпропетровщини залишилися без електрики. Лікарні та об'єкти критичної інфраструктури переходять на генератори.

Крім того, енергосистема Дніпропетровщини перебуває під ударами кілька днів поспіль. Ще ввечері 7 листопада внаслідок повторних атак світла не мали понад 60 тисяч споживачів у Дніпрі.

Також повідомлялося, що окупанти з ночі 3 листопада не припиняли ударів по енергетичних об'єктах України. Це одна з наймасштабніших атак.

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