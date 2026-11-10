РФ атаковала энергетику в восьми областях Украины: где нет света и действуют отключения

Напомним, 9 ноября российские войска повредили важный энергообъект на Днепропетровщине. Из-за удара значительная часть Днепра и Каменского осталась без света, также были обесточены объекты критической инфраструктуры.

Кроме того, 10 ноября в Украине ввели почасовые отключения электроэнергии в объеме от двух до четырех очередей для всех категорий потребителей.