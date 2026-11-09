В Україні 10 листопада діятимуть графіки відключень світла: яких обмежень чекати

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У вівторок, 10 листопада, у частині областей України цілодобово діятимуть графіки відключень електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".

Протягом доби вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання: для промисловості - графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів - графіки погодинних відключень (від 2 до 4 черг). "Причина - наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців", - йдеться у заяві. В "Укренерго" зазначили, що перевірити актуальні графіки відключень можна на офіційних сторінках обленерго.