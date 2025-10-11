РФ атакувала енергетику України, а Трамп не отримав Нобелівську премію миру: новини за 10 жовтня

Масована атака РФ по енергетиці України

У ніч на 10 жовтня російські окупанти за допомогою ракет і дронів атакували енергетичні об'єкти України.

Внаслідок ударів було введено екстрені відключення світла в Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через удари на лівому березі міста повністю зникло електропостачання.

Детальніше про нічний масований удар та його наслідки читайте у матеріалі РБК-Україна.

Трамп не отримав Нобелівську премію миру

Президент США Дональд Трамп неодноразово хвалився, що він завершив сім воєн, які тривали десятиліттями.

Зокрема, нещодавно він змусив ХАМАС піти на мирну угоду з Ізраїлем згідно з планом США щодо завершення війни в Секторі Газа.

Але, незважаючи на це, Норвезький нобелівський комітет вирішив присудити Нобелівську премію миру не Трампу, а венесуельському політику Марії Коріні Мачадо.

А вона своєю чергою присвятила цю Нобелівську премію миру президенту США. Після цього між ними відбувся дзвінок.

Норвегія та Нідерланди допоможуть з відновленням енергетики України

Президент України Володимир Зеленський повідомив про домовленості з Норвегією та Нідерландами щодо допомоги з відновлення енергосистеми України після російських атак.

"Визначили перелік пріоритетних держав, які можуть допомогти саме так, як потрібно, і оперативно. Вже є вагомі домовленості з Норвегією, з Нідерландами - я говорив з премʼєр-міністрами цих країн. Треба все повністю реалізувати на рівні команд", - заявив глава держави.

Він зазначив, що Україна також розраховує на підтримку деяких інших партнерів. Президент доручив контактувати з ними безпосередньо та доповісти щодо підсумків розмов.

Україна та Нідерланди підписали меморандум про спільне виробництво дронів

Україна та Нідерланди у п'ятницю, 10 жовтня, підписали меморандум про спільне виробництво дронів.

"Новий важливий крок у нашій оборонній співпраці з Нідерландами - сьогодні наші країни підписали меморандум щодо спільного виробництва дронів. Це один із перспективних напрямів двосторонньої співпраці", - повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він подякував уряду та народу Нідерландів за підтримку України. Від початку повномасштабної війни вона сягнула вже 9 млрд доларів. Також Нідерланди внесли близько 600 млн доларів в ініціативу PURL.

Меланія Трамп завдяки листу "відкрила канал" з Путіним і повертає дітей до України

Перша леді США Меланія Трамп отримала відповідь від російського диктатора Володимира Путіна на її лист щодо повернення викрадених українських дітей. Відтоді вони мали "відкритий канал комунікації".

За словами першої леді США, Путін письмово відповів на її лист і "сигналізував про бажання працювати напряму", а також виклав подробиці про українських дітей, які перебувають в Росії.

Меланія Трамп зазначила, що відтоді вона мала "відкритий канал комунікації" з російським диктатором щодо добробуту цих дітей, і протягом останніх трьох місяців обидві сторони мали кілька зустрічей і переговорів.

Москва надала фото та інформацію про українських дітей, котрих повернули до України за останній тиждень, а також інформацію про "соціальні, медичні та психологічних послугах, які надають українським дітям".

"Вісім дітей вже возз'єдналися з родинами протягом останніх 24 годин. Троє з них були розлучені з родинами та переміщені в Росію через бої на лінії фронту. Ще п’ять були розлучені з членами родини по той бік кордону, серед них маленька дівчинка, яку возз'єднали з родиною в Росії", - розповіла вона.

Сотні ракет для України доставили на місяці раніше, - Міноборони Британії

Сотні ракет протиповітряної оборони від Британії були доставлені в Україну на п'ять місяців раніше запланованого терміну.

Це стало можливим після того, як найбільший виробник дронів в Україні інвестував 200 млн фунтів стерлінгів у виробництво дронів у Великій Британії, створивши 500 робочих місць.

Як проінформували в оборонному відомстві, ці ракети, відомі як легкі багатоцільові ракети (LMM), забезпечують захист України від загроз з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.