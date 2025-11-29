РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Чернігова, виникла пожежа

"Пролунало декілька вибухів. Два – на околиці міста: через атаку БпЛА пошкоджений будинок. Ще один вибух - удар "Герані" по одному з підприємств. Загорілася покрівля на складі. Пожежу ліквідували. Також ударний дрон поцілив по енергетичній інфраструктурі", - зазначив Чаус.

За його словами, також у Чернігівському районі зафіксовано приліт "Герані" по домівці людей. Сталася пожежа – вогонь загасили рятувальники.

"Було декілька ударів по Семенівці. "Молнії" били по домівках людей – до десятка пошкоджених. На одному з місць влучань сталася пожежа – будинок знищений. Безпілотник вдарив по цивільному авто – постраждали місцеві жителі: 48-річний чоловік і 55-річна жінка", - додав він.

Також у Корюківському районі через удар FPV-дроном пошкоджений будинок, легкове авто і мікроавтобус. В іншому селі через вибух БпЛА також пошкоджене житло й авто.