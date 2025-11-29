РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Чернігова, виникла пожежа

Російські війська атакували ударним безпілотником енергетичну інфраструктуру у Чернігові, в результаті обстрілу виникла пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.
"Пролунало декілька вибухів. Два – на околиці міста: через атаку БпЛА пошкоджений будинок. Ще один вибух - удар "Герані" по одному з підприємств. Загорілася покрівля на складі. Пожежу ліквідували. Також ударний дрон поцілив по енергетичній інфраструктурі", - зазначив Чаус.
За його словами, також у Чернігівському районі зафіксовано приліт "Герані" по домівці людей. Сталася пожежа – вогонь загасили рятувальники.
"Було декілька ударів по Семенівці. "Молнії" били по домівках людей – до десятка пошкоджених. На одному з місць влучань сталася пожежа – будинок знищений. Безпілотник вдарив по цивільному авто – постраждали місцеві жителі: 48-річний чоловік і 55-річна жінка", - додав він.
Також у Корюківському районі через удар FPV-дроном пошкоджений будинок, легкове авто і мікроавтобус. В іншому селі через вибух БпЛА також пошкоджене житло й авто.
Російські війська майже щодня завдають ударів по Чернігівській області. Під прицілом окупантів - об’єкти критичної інфраструктури та енергетична система регіону. Внаслідок атак часто фіксуються пошкодження енергооб’єктів.
Так, 24 листопада росіяни зранку атакували Чернігів ударними безпілотниками. Внаслідок російської атаки виникла пожежа, постраждали двоє людей.
Також раніше росіяни завдали масованого удару безпілотниками по Чернігову. Внаслідок падіння уламків поранення отримали двоє осіб.
Окрім того, в ніч на 21 жовтня загарбники завдали комбінованого удару по області. В результаті атаки було зафіксовано влучання в енергооб'єкти.
Ще раніше росіяни пошкодили дронами і ракетами об'єкти енергетичної інфраструктури в Чернігівській області. Після цього саме місто, а також частина регіону були у блекауті.