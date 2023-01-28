РФ атакувала два села у Харківській області: є пошкодження та проблеми з електрикою

У суботу, 28 січня, російські військові атакували два села у Харківській області. Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджені приватні будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Золочівської громади Віктора Коваленка, яку приводить "Суспільне".
"У першій половині дня з боку РФ загарбники обстріляли з мінометів село Червона Зоря", - йдеться у повідомленні.
Коваленко зазначив, що у Червоній Зорі внаслідок ударів пошкоджені два будинки.
"О 17:45 окупанти обстріляли артилерією село Одноробівку. Попередньо, пошкоджені два будинки, частина населеного пункту без світла. Поранених немає", - додав глава громади.
Нагадаємо, що російські війська вчора, 27 січня, обстріляли декілька населених пунктів Харківської області. Внаслідок атак постраждав чоловік.
Раніше повідомлялось, що через недавні обстріли окупантів у Куп'янському району загинули двоє мирних жителів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.