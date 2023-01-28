UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ атакувала два села у Харківській області: є пошкодження та проблеми з електрикою

Фото: РФ атакувала два села у Харківській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 28 січня, російські військові атакували два села у Харківській області. Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджені приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Золочівської громади Віктора Коваленка, яку приводить "Суспільне".

"У першій половині дня з боку РФ загарбники обстріляли з мінометів село Червона Зоря", - йдеться у повідомленні.

Коваленко зазначив, що у Червоній Зорі внаслідок ударів пошкоджені два будинки.

"О 17:45 окупанти обстріляли артилерією село Одноробівку. Попередньо, пошкоджені два будинки, частина населеного пункту без світла. Поранених немає", - додав глава громади.

Нагадаємо, що російські війська вчора, 27 січня, обстріляли декілька населених пунктів Харківської області. Внаслідок атак постраждав чоловік.

Раніше повідомлялось, що через недавні обстріли окупантів у Куп'янському району загинули двоє мирних жителів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяхарковВійна в Україні