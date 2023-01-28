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РФ атаковала два села в Харьковской области: есть повреждения и проблемы с электричеством

Фото: РФ атаковала два села в Харьковской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 28 января, российские военные атаковали два села в Харьковской области. В результате вражеских обстрелов были повреждены частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Золочевской общины Виктора Коваленко, которое приводит "Суспільне".

"В первой половине дня со стороны РФ захватчики обстреляли из минометов деревню Красную Заря", - говорится в сообщении.

Коваленко отметил, что в Красной Заре в результате ударов повреждены два дома.

"В 17:45 оккупанты обстреляли артиллерией деревню Одноробовку. Предварительно, повреждены два дома, часть населенного пункта без света. Раненых нет", - добавил глава общины.

Напомним, что российские войска вчера, 27 января, обстреляли несколько населённых пунктов Харьковской области. В результате атак пострадал мужчина.

Ранее сообщалось, что из-за недавних обстрелов оккупантов в Купянском районе погибли двое мирных жителей.

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