ua en ru
Вт, 07 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ атакувала дронами Полтаву: у місті пролунали вибухи

Полтава, Вівторок 07 жовтня 2025 01:35
UA EN RU
РФ атакувала дронами Полтаву: у місті пролунали вибухи Ілюстративне фото: атака дронів по Полтаві (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Російські війська продовжують тероризувати Україну і мирне населення. В ніч на вівторок, 7 жовтня, ворог атакує дронами місто Полтаву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Володимира Когута, очільника Полтавської ОВА.

Про активність ворожих безпілотних літальних апаратів (БпЛА) на території Полтавської області Повітряні Сили Збройних Сил України повідомили 7 жовтня 2025 року о 0:30.

За даними Ситуаційного центру Повітряних Сил:

  • на Полтавщину прямували групи БпЛА одночасно з півночі та півдня;
  • в центрі області зафіксовано дрони, які рухаються на захід.

А вже о 01:07 очільник Полтавської ОВА повідомив про роботу ППО.

"У Полтавському районі працює ППО. Перебувайте в укриттях!" - написав Володимир Когут.

Нагадаємо, близько півночі 6 жовтня російські загарбники піддали Харків масованому обстрілу бойовими дронами типу "Шахед". За даними Харківського міського голови Ігоря Тепехова, за двадцять хвилин дронової атаки на Харків пролунали біля двох десятків вибухів. Наразі підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги працюють в посиленому режимі.

За даними Генштабу, за останню добу російські війська нанесли один ракетний та 31 авіаційний удар, використавши при цьому одну ракету та 65 керованих авіабомб. Крім того, противник залучив на фронті 3382 дрони-камікадзе та здійснив 2971 обстріл позицій українських військ і населених пунктів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Атака дронів
Новини
"Фламінго" вже б’ють по Росії? Зеленський натякнув на удари українськими ракетами
"Фламінго" вже б’ють по Росії? Зеленський натякнув на удари українськими ракетами
Аналітика
Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії