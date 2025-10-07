РФ атакувала дронами Полтаву: у місті пролунали вибухи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Володимира Когута , очільника Полтавської ОВА.

Нагадаємо, близько півночі 6 жовтня російські загарбники піддали Харків масованому обстрілу бойовими дронами типу "Шахед". За даними Харківського міського голови Ігоря Тепехова, за двадцять хвилин дронової атаки на Харків пролунали біля двох десятків вибухів. Наразі підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги працюють в посиленому режимі.

За даними Генштабу, за останню добу російські війська нанесли один ракетний та 31 авіаційний удар, використавши при цьому одну ракету та 65 керованих авіабомб. Крім того, противник залучив на фронті 3382 дрони-камікадзе та здійснив 2971 обстріл позицій українських військ і населених пунктів.