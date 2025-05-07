РФ атакувала дронами Черкаську область: пошкоджено навчальний заклад, є поранений

"Надвечір РФ знову спрямувала на область ударні дрони. Під прицілом була Умань і довколишні села. По повітряних цілях противника працювали наші сили ППО", - повідомив Табурець.

За його словами, внаслідок російської атаки постраждала інфраструктура. Зокрема, пошкоджено корпус навчального закладу. Побиті вікна в житловому будинку.

Водночас у селі Дмитрушки уламками дрона поранено чоловіка. Його доправили до лікарні.

Фото: наслідки атаки РФ по Черкаській області (t.me/cherkaskaODA)