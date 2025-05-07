РФ атаковала дронами Черкасскую область: повреждено учебное заведение, есть раненый

Обстрел Украины 7 мая

Напомним, в ночь на 7 мая Россия выпустила по Украине 187 дронов. Также оккупанты атаковали Украину пятью баллистическими ракетами.

Пуски беспилотников были с шести направлений - Брянск, Курск, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск в России, а также из Гвардейского в Крыму.

ПВО этой ночью работала на востоке, севере, юге и в центре страны. Военным удалось сбить две ракеты и 81 дрон. Еще 64 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны.

В частности, под ударом врага был Киев. Сначала оккупанты выпустили по столице баллистику. Вражескую ракету удалось сбить, но обломки упали в Соломенском районе.

Также в Киеве ночью сбивали российские дроны. Последствия атаки РФ зафиксировали в нескольких районах. В Шевченковском районе из-за попадания беспилотника погибли мать и сын 1960 и 1997 года рождения. Известно, что в столице в результате налета дронов пострадали семь человек, из них четверо - дети.

А вечером 7 мая российские войска атаковали дронами Полтавский район. В результате падения обломков беспилотника более 900 человек остались без электроэнергии.

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