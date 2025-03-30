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РФ атакувала дронами Черкаську і Кіровоградську області: що відомо про наслідки

Україна, Неділя 30 березня 2025 09:43
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РФ атакувала дронами Черкаську і Кіровоградську області: що відомо про наслідки Фото: РФ атакувала дронами Черкаську і Кіровоградську області 30 березня (facebook com MNS GOV UA)
Автор: Наталія Гурковська

Окрім Харкова, де через обстріл РФ загинули двоє людей, окупанти вночі атакували Черкаську і Кіровоградську області. Без наслідків не обійшлося.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Черкаської ОВА Ігоря Табурця і Telegram глави Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

Кіровоградська область

Так, вночі мобільні вогневі групи знов працювали по ворожих "Шахедах".

"Внаслідок падіння уламків БпЛА, в одній з громад Голованівського району сталися пожежі на відкритій місцевості. Вогонь оперативно ліквідували", - розповів Райкович.

Постраждалих та руйнувань, на щастя, немає.

Черкаська область

Також під ударом безпілотників перебувала і Черкаська область. У межах області силами та засобами ППО, мобільних вогневих груп знищено 21 російський БпЛА.

"Повсюди минулось без потерпілих", - розповів Табурець.

При цьому:

  • на Звенигородщині, за даними натепер, пошкоджено вікна в кількох будинках;
  • на Уманщині ми мали займання сухої рослинності через падіння уламків, пожежу ліквідовано.

Обстріл РФ по Україні

Росія запустила по Україні 111 дронів і балістичну ракету в ніч на 30 березня. ППО збила понад половину дронів, незважаючи на атаку з різних напрямків.

Зокрема, під обстріл потрапили Слов'янськ, Куп'янськ і Харків. У Куп'янську є постраждалі через атаку росіян.

Зазначимо, що російські загарбники запустили по Україні дрони після 23:00 суботи, 29 березня. У кількох регіонах працювала ППО.

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