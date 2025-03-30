РФ атаковала дронами Черкасскую и Кировоградскую области: что известно о последствиях
Кроме Харькова, где из-за обстрела РФ погибли два человека, оккупанты ночью атаковали Черкасскую и Кировоградскую области. Без последствий не обошлось.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской ОВА Игоря Табурца и Telegram главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.
Кировоградская область
Так, ночью мобильные огневые группы вновь работали по вражеским "Шахедам".
"В результате падения обломков БпЛА, в одной из громад Голованевского района произошли пожары на открытой местности. Огонь оперативно ликвидировали", - рассказал Райкович.
Пострадавших и разрушений, к счастью, нет.
Черкасская область
Также под ударом беспилотников находилась и Черкасская область. В пределах области силами и средствами ПВО, мобильных огневых групп уничтожен 21 российский БпЛА.
"Повсюду обошлось без пострадавших", - рассказал Табурец.
При этом:
- на Звенигородщине, по данным на данный момент, повреждены окна в нескольких домах;
- на Уманщине мы имели возгорание сухой растительности из-за падения обломков, пожар ликвидирован.
Обстрел РФ по Украине
Россия запустила по Украине 111 дронов и баллистическую ракету в ночь на 30 марта. ПВО сбила более половины дронов, несмотря на атаку с разных направлений.
В частности, под обстрел попали Славянск, Купянск и Харьков. В Купянске есть пострадавшие из-за атаки россиян.
Отметим, что российские захватчики запустили по Украине дроны после 23:00 субботы, 29 марта. В нескольких регионах работала ПВО.
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