РФ атаковала дронами Черкасскую и Кировоградскую области: что известно о последствиях

Кроме Харькова, где из-за обстрела РФ погибли два человека , оккупанты ночью атаковали Черкасскую и Кировоградскую области. Без последствий не обошлось.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской ОВА Игоря Табурца и Telegram главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

При этом:

Также под ударом беспилотников находилась и Черкасская область. В пределах области силами и средствами ПВО, мобильных огневых групп уничтожен 21 российский БпЛА.

Пострадавших и разрушений, к счастью, нет.

"В результате падения обломков БпЛА, в одной из громад Голованевского района произошли пожары на открытой местности. Огонь оперативно ликвидировали", - рассказал Райкович.

Так, ночью мобильные огневые группы вновь работали по вражеским "Шахедам".

Обстрел РФ по Украине

Россия запустила по Украине 111 дронов и баллистическую ракету в ночь на 30 марта. ПВО сбила более половины дронов, несмотря на атаку с разных направлений.

В частности, под обстрел попали Славянск, Купянск и Харьков. В Купянске есть пострадавшие из-за атаки россиян.

Отметим, что российские захватчики запустили по Украине дроны после 23:00 субботы, 29 марта. В нескольких регионах работала ПВО.

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