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РФ атакувала Дніпропетровську область: рятувальники потрапили під обстріл, є поранений

Фото: РФ атакувала Дніпропетровську область дроном 5 вересня (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

РФ вранці 5 вересня атакувала Дніпропетровську область дроном. Поранено рятувальника, який потрапив під повторний обстріл разом із колегами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Зранку (5 вересня, - ред) ворог атакував область дроном-камікадзе. Пошкодив інфраструктуру, через що сталося займання. Пожежники приборкували його, коли росіяни завдали повторного удару", - розповів він.

Зокрема, за даними голови ОВА, травмовано 45-річного надзвичайника.

"Чоловіку надали необхідну допомогу, стан задовільний. Вогнем знищене службове авто", - зазначив Лисак.

 

Наслідки обстрелу Дніпропетровської області 5 вересня (t.me/dnipropetrovskaODA)

Атака РФ по Україні

Російські війська в ніч на 5 вересня атакували Укрину 78 дронами-камікадзе та балістичною ракетою "Іскандер". ППО збила 60 "Шахедів".

Вибухи лунали у Києві. ППО працювала як у Київській області, так і у столиці. Жоден дрон, який РФ направила на Київ, не досяг мети під час атаки окупантів.

Зазначимо, що у Київській області обійшлося без постраждалих. Щоправда, через падіння уламків було пошкоджено шість будинків. Крім того, розбиті вікна в одному із багатоквартирних будинків. Також у трьох районах розпочалися пожежі, а тривога в області тривала 11 годин.

Додамо, що два дрони повернулися до Росії, один залетів до Білорусі.

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