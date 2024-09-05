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РФ атаковала Днепропетровскую область: спасатели попали под обстрел, есть раненый

Фото: РФ атаковала Днепропетровскую область дроном 5 сентября (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

РФ утром 5 сентября атаковала Днепропетровскую область дроном. Ранен спасатель, попавший под повторный обстрел вместе с коллегами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Утром (5 сентября, - ред) враг атаковал область дроном-камикадзе. Повредил инфраструктуру, из-за чего произошло возгорание. Пожарные укротили его, когда россияне нанесли повторный удар", - рассказал он.

В частности, по данным главы ОВА, травмирован 45-летний спасатель.

"Мужчине оказали необходимую помощь, состояние удовлетворительное. Огнем уничтожено служебное авто", - отметил Лысак.

 

Последствия обстрела Днепропетровской области 5 сентября (t.me/dnipropetrovskaODA)

Атака РФ по Украине

Российские войска в ночь на 5 сентября атаковала Украину 78 дронами-камикадзе и баллистической ракетой "Искандер". ПВО сбила 60 "Шахедов".

Взрывы гремели в Киеве. ПВО работала как в Киевской области, так и в столице. Ни один дрон, который РФ направила на Киев, не достиг цели во время атаки оккупантов.

Отметим, что в Киевской области обошлось без пострадавших. Правда, из-за падения обломков біли повреждені шесть домов. Кроме того, разбиты окна в одном из многоквартирных домов. Также в трех районах начались пожары, а тревога в области длилась 11 часов.

Добавим, что два дрона вернулись в Россию, один залетел в Беларусь.

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