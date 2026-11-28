28 листопада російські загарбники здійснили новий повітряний напад на Дніпропетровську область.
Про це заявив глава місцевої ОДА Олександр Ганжа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.
За словами Ганжі, цього разу під ворожий удар потрапило Синельникове.
Згідно з останніми даними, через атаку росіян постраждали двоє 17-річних юнаків.
"З важкими травмами їх доставили до лікарні - медики надають пораненим необхідну допомогу", - повідомив Ганжа.
Він також уточнив, що російські окупанти били по місту ударними дронами.
"Пошкоджено приватний будинок, будівлю СТО та автівки", - додав глава ОДА.
Нагадаємо, протягом 28 листопада противник понад 40 разів атакував БпЛА п’ять районів Дніпропетровщини.
У Дніпровському районі під ворожим вогнем опинилися Підгороднянська, Солонянська та Царичанська громади. Внаслідок атак пошкоджене складське приміщення.
У Павлоградському районі російські війська атакували Тернівську та Богданівську громади. Там понівечені підприємство і приватні оселі. Поранення дістав 42-річний чоловік, який лікується амбулаторно.
У Нікопольському районі обстрілів зазнали районний центр, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджені торговельні павільйони. Серед постраждалих - дві жінки віком 32 і 48 років та 45-річний чоловік. Усі вони отримують медичну допомогу амбулаторно.
У Синельниківському районі окупанти завдали ударів по районному центру, Петропавлівській, Васильківській та Раївській громадах. Під обстрілами пошкоджені підприємства, об'єкти інфраструктури, гаражі та приватний будинок.
Також наслідки ворожої атаки зафіксували у Кривому Розі. Там понівечені гаражі, автомобілі, багатоквартирні будинки, офісна будівля та господарські споруди.
Раніше РБК-Україна розповідало про наслідки нової атаки Росії на Київ, яка сталася 28 листопада.
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