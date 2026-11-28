Ввечері 28 листопада російський дрон поцілив у двір багатоквартирного житлового будинку у Кременчуку.

Про це повідомив глава Полтавської ОВО Віталій Дяківнич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

За словами посадовця, після ворожої атаки спалахнула пожежа на відкритій місцевості, а також на балконі однієї з квартир.

Окрім того, відомо, що пошкоджено скління вікон прилеглих будинків.

"Попередньо, троє людей отримали травми. Інформація уточнюється", - наголосив Дяківнич.

Наслідки атаки Росії на Кременчук 28 листопада (Фото: dsns_telegram)

Нагадаємо, близько 11:00 у Миргородському районі сталося падіння ворожого БпЛА на відкритій місцевості. Вибуховою хвилею пошкоджено житловий будинок. Ніхто з цивільних не постраждав.

Наслідки атаки Росії на Кременчук 28 листопада (Фото: dsns_telegram)

"За уточненою інформацією, пошкоджено покрівлі та скління вікон будинків та господарчих споруд на території 5 приватних домоволодінь. Звернень до екстрених служб щодо травмованих не надходило", - повідомив глава ОВА через 30 хвилин.

Наслідки атаки Росії на Кременчук 28 листопада (Фото: dsns_telegram)

Близько 12:30 у Кременчуцькому районі зафіксовано влучання ворожого БпЛА по територій одного з приватних підприємств - люди не постраждали.

Після 13:10 місто знову опинилося під ударами російських дронів. Ворожий дрон поцілив по території одного з приватних підприємств.

Наслідки атаки Росії на Кременчук 28 листопада (Фото: dsns_telegram)

"Ще один безпілотник впав на відкритій місцевості у Кременчуцькому районі поблизу приватних домоволодінь. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна житлових будинків та господарської споруди", - заявив глава ОВА.

За його словами, ніхто з цивільних внаслідок ворожої атаки не постраждав.