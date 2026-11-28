По словам Ганжи, на этот раз под вражеский удар попало Синельниково.

По последним данным, в результате атаки россиян пострадали двое 17-летних юношей.

"С тяжелыми травмами их доставили в больницу - медики оказывают раненым необходимую помощь", - сообщил Ганжа.

Он также уточнил, что российские оккупанты атаковали город ударными беспилотниками.

"Повреждены частный дом, здание СТО и автомобили", - добавил глава ОВА.

Напомним, в течение 28 ноября противник более 40 раз атаковал беспилотниками пять районов Днепропетровской области.

В Днепровском районе под вражеским огнем оказались Подгороднянская, Солонянская и Царичанская общины. В результате атак повреждено складское помещение.

В Павлоградском районе российские войска атаковали Терновскую и Богдановскую общины. Там повреждены предприятие и частные дома. Ранения получил 42-летний мужчина, который проходит лечение амбулаторно.

В Никопольском районе под обстрелам были районный центр, Марганецкая и Покровская общины. Повреждены торговые павильоны. Среди пострадавших - две женщины 32 и 48 лет, а также 45-летний мужчина. Все они получают медицинскую помощь амбулаторно.

В Синельниковском районе оккупанты нанесли удары по районному центру, Петропавловской, Васильковской и Раевской общинам. В результате обстрелов повреждены предприятия, объекты инфраструктуры, гаражи и частный дом.

Последствия вражеской атаки зафиксировали и в Кривом Роге. Там повреждены гаражи, автомобили, многоквартирные дома, офисное здание и хозяйственные постройки.