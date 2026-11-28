Поліція показала наслідки нової атаки Росії на Київ (фото)
Протягом 28 листопада російські загарбники постійно атакували Київ ударними дронами, внаслідок чого є жертва та потерпілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву НПУ.
Близько 14:00 ворог завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури. На місце оперативно виїхали фахівці, якіоцінили масштаби пошкоджень.
У зв'язку з атакою мер Віталій Кличко попередив жителів столиці про можливі перебої з електро- та водопостачанням у деяких районах.
Пізніше, о 16:30, він повідомив про пожежу в Шевченківському районі. Там через падіння уламків загорілися автомобілі, припарковані на стоянці.
Близько 17:18 Кличко заявив, що в Соломʼянському районі внаслідок атаки ворога загинула жінка.
Він також додав, що уламки російського дрона впали на двоповерхову адмінбудівлю. Сталося часткове руйнування.
"Тіло загиблої жінки, про яку повідомляли, виявили під завалами", - уточнив мер згодом.
Згодом у Національній поліції України повідомили, що пошкодження після російських ударів зафіксовані у Святошинському та Шевченківському районах.
"У Святошинському районі внаслідок ворожого удару загинула 47-річна жінка та поранено 17-річного хлопця", - розповіли поліцейські.
Згідно з їхніми даними, у Шевченківському районі поранені четверо цивільних, зокрема 5-річний хлопчик та троє дорослих віком від 32 до 74 років.
"Хлопчика та ще одного постраждалого госпіталізували. Двом громадянам медики надали допомогу без госпіталізації", - йдеться в заяві НПУ.
Раніше РБК-Україна розповідало, що російський дрон вдарив по девʼятиповерхівці у Харкові.
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