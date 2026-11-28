Протягом 28 листопада російські загарбники постійно атакували Київ ударними дронами, внаслідок чого є жертва та потерпілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву НПУ.

Близько 14:00 ворог завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури. На місце оперативно виїхали фахівці, якіоцінили масштаби пошкоджень.

У зв'язку з атакою мер Віталій Кличко попередив жителів столиці про можливі перебої з електро- та водопостачанням у деяких районах.

Пізніше, о 16:30, він повідомив про пожежу в Шевченківському районі. Там через падіння уламків загорілися автомобілі, припарковані на стоянці.

Наслідки атаки РФ на Київ 28 листопада (Фото: UA_National_Police)

Близько 17:18 Кличко заявив, що в Соломʼянському районі внаслідок атаки ворога загинула жінка.

Він також додав, що уламки російського дрона впали на двоповерхову адмінбудівлю. Сталося часткове руйнування.

"Тіло загиблої жінки, про яку повідомляли, виявили під завалами", - уточнив мер згодом.

Наслідки атаки РФ на Київ 28 листопада (Фото: UA_National_Police)

Згодом у Національній поліції України повідомили, що пошкодження після російських ударів зафіксовані у Святошинському та Шевченківському районах.

"У Святошинському районі внаслідок ворожого удару загинула 47-річна жінка та поранено 17-річного хлопця", - розповіли поліцейські.

Згідно з їхніми даними, у Шевченківському районі поранені четверо цивільних, зокрема 5-річний хлопчик та троє дорослих віком від 32 до 74 років.

Наслідки атаки РФ на Київ 28 листопада (Фото: UA_National_Police)

"Хлопчика та ще одного постраждалого госпіталізували. Двом громадянам медики надали допомогу без госпіталізації", - йдеться в заяві НПУ.