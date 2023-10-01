UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ атакувала Черкаську область дронами: виникли пожежі, є постраждала

Фото: в ОВА розповіли про наслідки атаки дронів на Черкаську область вночі 1 жовтня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російська окупаційна армія сьогодні вночі, 1 жовтня масовано атакувала Черкаську область дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Черкаської ОВА Ігоря Табуреця в Telegram.

Російські війська завдали масованого удару ударними безпілотниками по Черкаській області. Є влучання по промисловій інфраструктурі в Умані. 

В Черкаській ОВА зазначили, що внаслідок атаки виникли пожежі на складських приміщеннях. Зокрема, де зберігалось зерно. 

"Попередньо постраждала одна людина. Вона доправлена до лікарні. Наразі триває ліквідація наслідків. На місці працюють усі профільні служби", - заявив Табурець.

В ОВА опублікували фото наслідків російської атаки по Черкаській області:

 

Атака по Україні 1 жовтня

У низці областей України сьогодні вночі, 1 жовтня оголосили про повітряну тривогу. Повітряни сили ЗСУ попередили про загрозу атака ракетами і дронами. Вибухи пролунали в ХарковіОдесі та Запоріжжі.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
атака дронівВибухЧеркасская область