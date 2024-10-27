РФ атакувала Черкаську область: біля Умані почалась пожежа на об'єкті інфраструктури

"З тривогами через ворожі БпЛА минула ніч в області. Уламки одного з них впали на територію об'єкта інфраструктури в Уманському районі", - розповів він.

За даними голови ОВА, пожежу оперативно ліквідовано.

"Без потерпілих. За попередніми даними, в цей час наші оборонці знищили три "Шахеди", - додав Табурець.