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РФ атаковала Черкасскую область: возле Умани начался пожар на объекте инфраструктуры

Фото: РФ атаковала Черкасскую область дронами 27 октября, начался пожар на объекте (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Дроны в ночь на 27 октября атаковали Черкасскую область. В регионе произошел пожар на инфраструктурном объекте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца в Telegram.

"С тревогами из-за вражеских БПЛА прошла ночь в области. Обломки одного из них упали на территорию объекта инфраструктуры в Уманском районе", - рассказал он.

По данным главы ОВА, пожар оперативно ликвидирован.

"Без пострадавших. По предварительным данным, в это время наши защитники уничтожили три "Шахеда", - добавил Табурец.

Атаки РФ на Черкасскую область

Российские войска с постоянной периодичностью атакуют Черкасскую область. Под удар постоянно попадают объекты энергетики и инфраструктуры.

Например, российские войска атаковали Черкасскую область в ночь на 19 октября. Тогда было несколько "прилетов", погибшая и пострадавший.

Кроме того, в Черкассах 23 октября прогремела серия взрывов. В регионе была объявлена воздушная тревога из-за атаки дронов.

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