РФ атаковала Черкасскую область: возле Умани начался пожар на объекте инфраструктуры

"С тревогами из-за вражеских БПЛА прошла ночь в области. Обломки одного из них упали на территорию объекта инфраструктуры в Уманском районе", - рассказал он.

По данным главы ОВА, пожар оперативно ликвидирован.

"Без пострадавших. По предварительным данным, в это время наши защитники уничтожили три "Шахеда", - добавил Табурец.