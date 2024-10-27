РФ атаковала Черкасскую область: возле Умани начался пожар на объекте инфраструктуры

Дроны в ночь на 27 октября атаковали Черкасскую область. В регионе произошел пожар на инфраструктурном объекте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца в Telegram.
"С тревогами из-за вражеских БПЛА прошла ночь в области. Обломки одного из них упали на территорию объекта инфраструктуры в Уманском районе", - рассказал он.
По данным главы ОВА, пожар оперативно ликвидирован.
"Без пострадавших. По предварительным данным, в это время наши защитники уничтожили три "Шахеда", - добавил Табурец.
Российские войска с постоянной периодичностью атакуют Черкасскую область. Под удар постоянно попадают объекты энергетики и инфраструктуры.
Например, российские войска атаковали Черкасскую область в ночь на 19 октября. Тогда было несколько "прилетов", погибшая и пострадавший.
Кроме того, в Черкассах 23 октября прогремела серия взрывов. В регионе была объявлена воздушная тревога из-за атаки дронов.
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