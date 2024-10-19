В Черкаській області атакований об'єкт критичної інфраструктури, є жертва та поранений
Російські війська атакували Черкаську область у ніч проти 19 жовтня. Є кілька влучень, загибла та постраждалий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця в Telegram.
"За попередньою інформацією, загалом силами ППО та РЕБ-протидії знищено 41 БПЛА противника та 2 ракети. Однак маємо декілька влучань, а також наслідки через падіння уламків", - розповів він.
Район Умані
Так, за словами голови ОВА, унаслідок масованого удару по Уманському району від отриманих поранень загинула жінка 1961 р. н.
"Її доправили до медзакладу у вкрай важкому стані. На жаль, лікарі вже були безсилі", - розповів Табурець.
Район Черкас
Крім того, у Черкаському районі атаковано об'єкт критичної інфраструктури.
"Наслідки уточнюємо. Окрім того, "шахед" поцілив у складське приміщення приватного підприємства. Пожежу вже ліквідували. Один травмований. Від госпіталізації відмовився", - додав голова ОВА.
Черкаси
У приватному секторі обласного центру уламками БпЛА пошкоджено вікна житлового будинку та в будівлі ДЮСШ.
Обстріл РФ по Україні
Російські війська масовано атакували Україну дронами та ракетами. Окупанти випустили по Україні більше 100 БПЛА і ракет. ППО збила 42 безпілотники та 4 ракети. Крім того, 46 дронів були локаційно втрачені.
Зокрема, загарбники атакували енергетичні об'єкти у Сумській та Чернігівській областях. У Києві через атаку РФ поранено жінку. Також у Шостці Сумської області окупанти обстріляли пожежну частину. Через обстріл міста 8 людей поранені, зокрема працівники ДСНС.
Зазначимо, що у Черкасах лунали вибухи вже вранці 19 жовтня. Тоді військові попереджали про ракетну небезпеку. Тривога в регіоні тривала понад 11 годин.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.