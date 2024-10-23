У Черкасах пролунала серія вибухів, область атакують дрони

У Черкасах 23 жовтня пролунала серія вибухів. У регіоні оголошено повітряну тривогу через атаку дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media, Telegram глави Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

Пізніше, після 7:00, нова група дронів пішла курсом на Черкаську область з Полтавської. До цього вибухи у Черкаській області лунали близько 7:00.

"Кілька груп на півночі Полтавської області курсом на Черкаську область; Черкаська область БПЛА курсом на захід", - зазначали військові.

Тривогу у Черкаській області оголосили після 2:00. Повітряні сили попередили про заліт російських дронів.

"Черкаська область, Черкаси. Триває атака ворожими дронами. Подбайте про свою безпеку!", - зазначив Табурець о 7:44.

За даними голови ОВА, Черкаси та область атакують російські дрони.

Вибухи у Черкаській області

Як повідомлялося, у Черкасах 19 жовтня пролунали вибухи. У регіоні було оголошено повітряну тривогу. У регіоні попередили про ракетну небезпеку.

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