ua en ru
Ср, 23 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Черкасах пролунала серія вибухів, область атакують дрони

Черкаси, Середа 23 жовтня 2024 08:19
UA EN RU
У Черкасах пролунала серія вибухів, область атакують дрони Фото: у Черкасах пролунали вибухи 23 жовтня (facebook com UA National Police)
Автор: Наталія Гурковська

У Черкасах 23 жовтня пролунала серія вибухів. У регіоні оголошено повітряну тривогу через атаку дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media, Telegram глави Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

"У Черкасах пролунала серія вибухів", - пише suspilne.media.

За даними голови ОВА, Черкаси та область атакують російські дрони.

"Черкаська область, Черкаси. Триває атака ворожими дронами. Подбайте про свою безпеку!", - зазначив Табурець о 7:44.

Повітряна тривога у Черкасах та області

Тривогу у Черкаській області оголосили після 2:00. Повітряні сили попередили про заліт російських дронів.

"Кілька груп на півночі Полтавської області курсом на Черкаську область; Черкаська область БПЛА курсом на захід", - зазначали військові.

Пізніше, після 7:00, нова група дронів пішла курсом на Черкаську область з Полтавської. До цього вибухи у Черкаській області лунали близько 7:00.

Вибухи у Черкаській області

Як повідомлялося, у Черкасах 19 жовтня пролунали вибухи. У регіоні було оголошено повітряну тривогу. У регіоні попередили про ракетну небезпеку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черкаська область Вибух Війна в Україні Вибухи
NEWS
Чим важлива Костянтинівка і чи може ворог швидко просунутися до міста: думка експерта
Чим важлива Костянтинівка і чи може ворог швидко просунутися до міста: думка експерта
DAILY
Генерал Гаврилюк: Обсяги набору до армії в Україні та Росії неспівставні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Генерал Гаврилюк: Обсяги набору до армії в Україні та Росії неспівставні