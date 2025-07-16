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РФ атакувала балістикою та понад 400 дронами: скільки збила ППО

Ілюстративне фото: РФ вночі запустила понад 400 дронів та ракету (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В ніч на 16 липня росіяни атакували Україну балістичною ракетою, а також понад 400 безпілотниками різних типів. Основними напрямками удару стали Кривий Ріг, Харків і Вінниця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Під час атаки росіяни застосували:

  • балістичну ракету "Іскандер-М";
  • 400 ударних безпілотних літальних апарата типу Shahed й дронів-імітаторів.

Запуски здійснювалися з території тимчасово окупованого Криму та з кількох регіонів РФ,  зокрема з Шаталового, Брянська, Курська, Міллерова та Приморсько-Ахтарська.

Основними напрямками удару стали Кривий Ріг, Харків і Вінниця.

Для відбиття повітряної атаки були задіяні сили ППО - авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи, а також безпілотні системи Сил оборони України.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 198 ворожих ударних дронів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Окрім того, 145 дронів-імітаторів було подавлено засобами радіоелектронної боротьби.

"Зафіксовано влучання 1 ракети та 57 БпЛА у 12 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Атака РФ на Україну 16 липня

У Харкові лише за чверть години пролунало 17 вибухів, через масовану атаку троє людей отримали поранення. .

У Кривому Розі спершу влучила ракета, а потім місто зазнало масованого нальоту "Шахедами". У місті масштабні відключення світла, можливі перебої з водою.

Також під ударом ворога були Одеська область та Вінниця.

Більше про наслідки атаки на Україну - читайте у матеріалі РБК‑Україна.

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