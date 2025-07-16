РФ атакувала балістикою та понад 400 дронами: скільки збила ППО

В ніч на 16 липня росіяни атакували Україну балістичною ракетою, а також понад 400 безпілотниками різних типів. Основними напрямками удару стали Кривий Ріг, Харків і Вінниця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Під час атаки росіяни застосували:
Запуски здійснювалися з території тимчасово окупованого Криму та з кількох регіонів РФ, зокрема з Шаталового, Брянська, Курська, Міллерова та Приморсько-Ахтарська.
Основними напрямками удару стали Кривий Ріг, Харків і Вінниця.
Для відбиття повітряної атаки були задіяні сили ППО - авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи, а також безпілотні системи Сил оборони України.
Станом на 08:30 підтверджено збиття 198 ворожих ударних дронів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Окрім того, 145 дронів-імітаторів було подавлено засобами радіоелектронної боротьби.
"Зафіксовано влучання 1 ракети та 57 БпЛА у 12 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У Харкові лише за чверть години пролунало 17 вибухів, через масовану атаку троє людей отримали поранення. .
У Кривому Розі спершу влучила ракета, а потім місто зазнало масованого нальоту "Шахедами". У місті масштабні відключення світла, можливі перебої з водою.
Також під ударом ворога були Одеська область та Вінниця.
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