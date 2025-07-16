РФ атаковала баллистикой и более 400 дронами: сколько сбила ПВО

Атака РФ на Украину 16 июля

В Харькове всего за четверть часа прозвучало 17 взрывов, из-за массированной атаки три человека получили ранения. .

В Кривом Роге сначала попала ракета, а затем город подвергся массированному налету "Шахедами". В городе масштабные отключения света, возможны перебои с водой.

Также под ударом врага были Одесская область и Винница.

Больше о последствиях атаки на Украину - читайте в материале РБК-Украина.

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