UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ атакувала балістикою припортову інфраструктуру Одеської області

Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація вдень четверга, 4 липня, запустила балістичну ракету по Одеській області. В результаті чого зафіксовано влучання у припортову інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони Півдня у Telegram.

За даними відомства, внаслідок удару пошкоджено будівлі та інші конструкції портової інфраструктури. На місці влучання виникла пожежа, яку ліквідували.

Інформація щодо наслідків уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні вдень в Одесі під час тривоги пролунав вибух. Тоді Повітряні сили Збройних сил України попереджали про загрозу балістичного озброєння.

Окрім того, в ніч на 4 липня, Росія атакувала Україну 22-ма безпілотниками, Повітряні сили знищили 21 дрон у межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніОдеса