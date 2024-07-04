РФ атакувала балістикою припортову інфраструктуру Одеської області

За даними відомства, внаслідок удару пошкоджено будівлі та інші конструкції портової інфраструктури. На місці влучання виникла пожежа, яку ліквідували.

Інформація щодо наслідків уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні вдень в Одесі під час тривоги пролунав вибух. Тоді Повітряні сили Збройних сил України попереджали про загрозу балістичного озброєння.

Окрім того, в ніч на 4 липня, Росія атакувала Україну 22-ма безпілотниками, Повітряні сили знищили 21 дрон у межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

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