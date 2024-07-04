РФ атаковала баллистикой припортовую инфраструктуру Одесской области

По данным ведомства, в результате удара повреждены здания и другие конструкции портовой инфраструктуры. На месте попадания возник ликвидированный пожар.

Информация о последствиях уточняется.

Напомним, сегодня днем в Одессе во время тревоги раздался взрыв. Тогда воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждали об угрозе баллистического вооружения.

Кроме того, в ночь на 4 июля, Россия атаковала Украину 22 беспилотниками, Воздушные силы уничтожили 21 дрон в пределах Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.