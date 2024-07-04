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РФ атаковала баллистикой припортовую инфраструктуру Одесской области

Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация днем четверга, 4 июля, запустила баллистическую ракету по Одесской области. В результате зафиксировано попадание в припортовую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны Юга в Telegram.

По данным ведомства, в результате удара повреждены здания и другие конструкции портовой инфраструктуры. На месте попадания возник ликвидированный пожар.

Информация о последствиях уточняется.

Напомним, сегодня днем в Одессе во время тревоги раздался взрыв. Тогда воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждали об угрозе баллистического вооружения.

Кроме того, в ночь на 4 июля, Россия атаковала Украину 22 беспилотниками, Воздушные силы уничтожили 21 дрон в пределах Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областей.

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