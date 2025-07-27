РФ атакувала автобус з людьми в Сумському районі: є постраждалі

Обстріли Сумської області

Зазначимо, що росіяни регулярно обстрілюють Сумську область, включаючи обласний центр.

Наприклад, вчора ввечері окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі Сумської громади, а саме - в Ковпаківському районі міста. В результаті удару постраждали три людини. Всіх їх доставили до лікарні.

Також ми писали, що сьогодні ворог атакував критичну інфраструктуру Сумської області. В результаті дронової атаки частина Сумської громади залишилася без світла.

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