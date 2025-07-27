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РФ атакувала автобус з людьми в Сумському районі: є постраждалі

Ілюстративне фото: всі екстрені служби вже задіяні (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю, 27 липня, росіяни вдарили по автобусу з цивільними в Сумській області. Внаслідок атаки є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Олега Григорова.

Він уточнив, що подія сталася в районі Юнаківської громади. Наразі працюють всі екстрені служби задіяні для ліквідації наслідків.

"Попередньо є постраждалі. Їм надають допомогу. Всі екстрені служби задіяні для реагування на наслідки цієї цинічної атаки по мирному населенню", - йдеться у повідомленні.

Обстріли Сумської області

Зазначимо, що росіяни регулярно обстрілюють Сумську область, включаючи обласний центр.

Наприклад, вчора ввечері окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі Сумської громади, а саме - в Ковпаківському районі міста. В результаті удару постраждали три людини. Всіх їх доставили до лікарні.

Також ми писали, що сьогодні ворог атакував критичну інфраструктуру Сумської області. В результаті дронової атаки частина Сумської громади залишилася без світла.

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