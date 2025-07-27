РФ атаковала автобус с людьми в Сумском районе: есть пострадавшие

Он уточнил, что происшествие произошло в районе Юнаковской громады. Сейчас работают все экстренные службы задействованы для ликвидации последствий.

"Предварительно есть пострадавшие. Им оказывают помощь. Все экстренные службы задействованы для реагирования на последствия этой циничной атаки по мирному населению", - говорится в сообщении.