РФ атакує залізницю по всій Україні: де та наскільки затримуються потяги

"Системна атака залізниці триває по всій країні, наш моніторинговий центр та весь персонал перебувають у підвищеній готовності", - повідомили в пресслужбі "УЗ".

Окрім того, там нагадали, що затримки поїздів, пов'язані з евакуаціями та об'їздами, можна відстежувати в режимі реального часу тут.

Після удару по локомотиву в Ягодині "Укрзалізниця" вже відновила рух поїздів у напрямку Варшави та у зворотному напрямку. Водночас рейси затримуються на значний час.

Також вказано, що поїзди дніпровського напрямку й надалі курсують об'їзним маршрутом, через що затримки зберігаються для всіх рейсів до Запоріжжя, Кривого Рогу та Дніпра.

Сумська область залишається одним із регіонів із найбільшою кількістю повітряних загроз. Тому від Конотопа поїзди рухаються з максимальною обережністю.

Які потяги затримуються 13 вересня: