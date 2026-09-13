РФ атакует железную дорогу по всей Украине: где и насколько задерживаются поезда

"Системная атака железной дороги продолжается по всей стране, наш мониторинговый центр и весь персонал находятся в повышенной готовности", - сообщили в пресс-службе УЗ.

Кроме того, напомнили, что задержки поездов, связанные с эвакуациями и объездами, можно отслеживать в режиме реального времени здесь.

После удара по локомотиву в Ягодине "Укрзализныця" уже возобновила движение поездов в направлении Варшавы и обратно. В то же время, рейсы задерживаются на значительное время.

Также указано, что поезда днепровского направления и дальше курсируют по объездному маршруту, из-за чего задержки сохраняются для всех рейсов в Запорожье, Кривой Рог и Днепр.

Сумская область остается одним из регионов с большим количеством воздушных угроз. Поэтому от Конотопа поезда двигаются с максимальной осторожностью.

Какие поезда задерживаются 13 сентября: