РФ атакує укріплення ЗСУ на півдні Курахового: деталі від ОСУВ "Хортиця"

Як розповіли військові, протягом доби росіяни хотіли покращити своє тактичне положення. Тому вони атакували укріплення українських військових в районі Сторожевого, Даченського і південних околицях Зеленівки.

Ворог успіху там не мав і зазнав втрат, згодом штурм припинився. Однак внаслідок вогневого ураження укріплення на окремих позиціях зазнали руйнувань, що унеможливили їх подальше утримання

Водночас противник проводив активні штурмові дії в районі Нового Комара та в міській забудові Часового Яру. Також росіяни намагались штурмувати на південно-східній околиці та в міській забудові південної частини Курахового.

"Успенівський мішок"

Раніше інтерактивна карта DeepState оприлюднила дані, згідно з якими українські захисники потрапили в оперативне оточення під Кураховим. Офіційних коментарів про ситуацію поки немає.

Водночас в Інституті вивчення війни заявили, що на фронті фіксується просування російських окупантів поблизу Курахового.