Окупанти просунулися поблизу Торецька і Покровська, Курахового та Вугледара: карти ISW

На фронті фіксується просування російських окупантів поблизу Торецька, Покровська, Курахового та Вугледара. Сили оборони України не дають ворогу наближатися до Куп'янська.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на оприлюднений 7 грудня звіт американського Інституту вивчення війни ( ISW ).

Операція ЗСУ в Росії

ЗСУ та війська РФ продовжували бої на головному "українському плацдармі" в Курській області 5 і 6 грудня, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські джерела стверджували, що путінські війська закріпили позиції до річки Псел і увійшли в Плехово, та начебто витісняють ЗСУ з Мартинівки, проте ISW не знайшло підтвердження.

Повідомляється, що 5 і 6 грудня ЗСУ контратакували в районі Новоіванівки та Дар'їно (обидва на південний схід від Коренево).

Український підрозділ Сил спеціальних операцій (ССО) повідомив, що влаштував засідку на взвод російської морської піхоти та знищив дві БТРи ворога, змусивши військове командування РФ перекинути 20 військовослужбовців і три БТРи на нещодавно відновлені українські позиції.

Речник української бригади, яка діяла на Курському напрямку, повідомив, що бригада захопила 11 російських військовополонених зі складу штурмової групи 11-ї бригади ВДВ, й усі вони були нещодавно звільненими в'язнями, пройшовши лише кілька днів підготовки.

Російський Telegram-канал, видаючи себе за співробітника російських спецслужб, 6 грудня опублікував відеозйомку з геолокацією, нібито про наслідки удару українського безпілотника вночі 5 грудня по штабу 3-ї мотострілецької дивізії РФ у Богучарі Воронезької області.

У Telegram-каналі повідомлялося, що ЗСУ запустили три безпілотники, з яких два влучили в будівлю штабу, а один начебто впав на дах чотириповерхової казарми.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські загарбники 6 грудня продовжували наступальні дії на Харківському напрямку, але не просунулися.

Російські блогери стверджували, що війська РФ просунулися у Вовчанську, але ISW не знайшло підтвердження.

Війська РФ продовжували наступальні операції вздовж міжнародного кордону у Харківській області в напрямку Козачої Лопані, Високої Яруги та Ветеринарного, а також біля Липців, Вовчанська і Тихого 5 і 6 грудня.

6 грудня російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ провели начебто безуспішні контратаки у Вовчанську та поблизу Стариці.

6 грудня російський блогер заявив, що як війська РФ, так і ЗСУ можуть використовувати для пересування поблизу Липців лише всюдиходи (квадроцикли) та мотоцикли.

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські окупанти 6 грудня продовжували наступ на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, але не просунулися.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ просунулися в західній частині Глушківки, на полях на південний схід від Кругляківки та на полях на захід від Першотравневого, але ISW не знайшло підтвердження.

Російський блогер стверджував, що путінські війська перетнули річку Оскіл у невстановленому місці поблизу Куп'янська та захопили два плацдарми на західному березі річки Оскіл.

Український військовий оглядач Юрій Бутусов повідомив, що ЗСУ не дали російському катеру перетнути річку Оскіл біля Новомлинська.

Інші російські "воєнкори" також нещодавно визнали українські повідомлення про те, що ЗСУ повернули втрачені позиції в Новомлинську.

Війська РФ продовжували штурми поблизу Західного, біля Синьківки, Нової Кругляківки, Кругляківки, Загризового, Колісниківки, Надії, Копанки, Лозової та Зеленого Гаю, Греківки, Новоєгорівки, Чернещини, Дружелюбівки, Макіївки, Тернів, Ямполівки, Зарічного, Торського, в районі Серебрянського лісу та біля Білогорівки 5 і 6 грудня.

Російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ начебто безуспішно контратакували поблизу Торського та Тернів.

Командир батальйону ЗСУ, який діяв на Куп'янському напрямку, повідомив 6 грудня, що українські війська контратакують і витісняють росіян з позицій поблизу Куп'янська, і що окупанти провели три механізовані штурми в невстановлену дату кількістю у приблизно 100 легкоброньованих машин, 90% яких ЗСУ знищили.

Російський блогер стверджував, що війська РФ використовують електросамокати, мотоцикли та всюдиходи (квадроцикли) на Куп’янському напрямку.

Речник української бригади, яка діє на Куп’янському напрямку, зазначив, що ворог рідко використовує важку військову техніку на цьому напрямку і здебільшого використовує її для транспортування піхоти на передову.

Операція РФ №3 - Донецька область

Російські та українські джерела не повідомляли про триваючі бої на Сіверському напрямку 6 грудня.

Війська РФ 6 грудня продовжували наступальні дії в районі Часового Яру, але не просунулися.

Російські загарбники продовжували наземні атаки поблизу Вогнетривкого заводу в центрі Часового Яру та біля Ступочок, Предтечиного та Білої Гори 5 і 6 грудня.

Російське військове джерело стверджувало, що війська РФ контролюють 40% Часів Яру, але ISW спостерігало лише докази, які можуть дозволитиоцінити, що росіяни займають близько 28,6% міста.

Путінські війська нещодавно незначно просунулися в Торецьку. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 грудня, показують, що окупанти просунулися вулицями Шахтарів і Гайдара на південній околиці мікрорайону Забалка на півдні Торецька.

Російські блогери стверджували, що війська РФ також просунулися далі в центрі Торецька.

5 грудня речник Луганського угруповання військ ЗСУ майор Анастасія Бобовнікова заявила, що нещодавно українські війська провели механізовану контратаку в районі Неліпівки (на південь від Торецька) і ліквідували позиції росіян.

5 і 6 грудня війська РФ також продовжували наземні атаки на Торецьк і поблизу Нелипівки, Диліївки та Щербинівки.

Російські окупанти нещодавно просунулися на південь і південний захід від Покровська 5 і 6 грудня. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 грудня, показують, що загарбники взяли під контроль Новопустинку, та просунулися до південної околиці н.п. Шевченко.

Російські блогери заявили 6 грудня, що війська РФ просунулися в полях на південь і захід від Новопустинки.

Російські "воєнкор" також заявили 5 грудня, що путінські війська завершили зачистку Новопустинки і зараз атакують Новотроїцьке, та мають на меті обійти Шевченко зі сходу, просуваючись уздовж залізничної лінії.

Російський блогер стверджував, що війська РФ просунулися в полях на південь від Пушкіного (на південь від Покровська).

5 грудня російське джерело також опублікувало кадри, на яких нібито показано, як ЗСУ руйнують стовбур шахти "Центральна" в Мирнограді (на схід від Покровська), і припустило, що українські війська начебто готуються до відходу з Мирнограда.

6 грудня в Міноборони РФ заявили про захоплення Петрівки та Пустинки (обидва на південь від Покровська).

Російські та українські джерела повідомляли, що бої тривали біля Миролюбівки та Променя, коло Лисівки, Жовтого, Чумацького, Даченського, Пушкіного, Шевченка, Новопустинки і Новотроїцького 5 і 6 грудня.

5 і 6 грудня російські окупанти досягли тактичних успіхів на Курахівському напрямку. Опубліковані 5 грудня геолокаційні кадри свідчать про просування загарбників у полях на південний схід від Курахового.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 6 грудня заявив, що росіяни, ймовірно, захопили Старі Терни (на північний захід від Курахового).

5 і 6 грудня у Генштабі ЗСУ розповіли, що бої тривають у самому Кураховому, біля Берестків, Зорі, Старих Тернів, Сонцівки, Дальнього та Дачного.

Російські джерела стверджували 6 грудня, що війська РФ просунулися в полях на захід від Старих Тернів, до траси Н-15 Курахове-Запоріжжя, та просунулися проспектом Соборним у самому Кураховому.

6 грудня російське джерело заявило, що путінські війська нібито загрожують оточити групу з приблизно 1500 українських військових на південь від Курахового.

Російський "воєнкор" стверджував, що нещодавні тактичні досягнення російських військ у Пушкіному та Зорі сприяють зусиллям Кремля з метою витіснити ЗСУ із Сонцівки. Проте в ISW не знайшли візуальних доказів, які підтверджують ці російські заяви.

6 грудня війська РФ просунулися на північний захід від Вугледара. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 грудня, показують, що окупанти просунулися на північний захід від Вугледара в полях на північ від Успенівки.

Машовець також повідомив, що війська РФ, ймовірно, захопили Сухі Яли (на північний захід від Вугледара) і Костятинопольське (обидва на північний захід від Вугледара).

Російські блогери повідомили, що путінські війська зосереджені на оточенні осередку в районі річки Сухі Яли біля Успенівки, і що українські військові мають лише коридор для виходу шириною менше 2 км, який веде з Веселого Гаю (на північний захід від Вугледара) та Ганнівки (на схід від Успенівки).

Також бої тривали біля Роздольного та Розлива, Макарівки, Успенівки та Костянтинопольського.

6 грудня війська РФ продовжували наступати у районі Великої Новосілки, але не просунулися.

Російські блогери стверджували, що війська РФ просунулися на захід і південний схід від Рівнополя, на 1 км біля Великої Новосілки, та до східної та південно-східної околиць Великої Новосілки. Однак ISW не знайшло підтвердження.

Повідомляється, що російські окупанти продовжували атакувати поблизу Нового Комара, біля Роздольного, Макарівки, Новодарівки та Новосілки 5 і 6 грудня.

Російський "воєнкор" розповів, що ЗСУ начебто безуспішно контратакували поблизу Нових Комарів і Роздольного.

6 грудня Машовець заявив, що військове командування РФ розглядає можливість перекинути війська на північ від річки Сухі Яли, щоб спробувати захопити Велику Новосілку.

Речник бригади ЗСУ, яка діє на Времівському напрямку, заявив, що російські окупанти намагаються просуватися на мотоциклах і особистому транспорті, лише іноді використовують легкоброньовану або важку військову техніку.

Речник зазначив, що загарбники можуть розпочати постійні штурми, але потім кількість штурмів зменшуватиметься протягом 3-4 днів, оскільки противник втомиться.

Також речник зазначив, що окупанти зосереджують на цьому напрямку сили резерву, щоб поповнити втрати особового складу від невдалих штурмів протягом цих 3-4 днів.

"Південна вісь"

5 і 6 грудня російські окупанти продовжували наступальні операції в західній частині Запорізької області в районі Новоданилівки, але не просунулися.

6 грудня російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ провели начебто невдалу контратаку із залученням щонайменше двох БМП біля Малої Токмачки (на північний схід від Роботиного).

6 грудня війська РФ продовжили наступ на Дніпровському напрямку, але не просунулися.

6 грудня російський блогер заявив, що путінські війська проводять операції на островах дельти річки Дніпро.

Російський "воєнкор" додав, що військам РФ на Дніпровському напрямку не вистачає катерів і техніки, і закликав військове командування РФ створити "системні заходи" для усунення цієї нестачі.

Повідомлялося, що ЗСУ в ніч проти 6 грудня завдали удару із застосуванням морських безпілотників по окупованому Криму.

У Міноборони РФ розповіли, що морська авіація Чорноморського флоту начебто вранці знищила в Чорному морі 6 українських морських безпілотників.

Пов'язаний з Кремлем російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ запустили кілька хвиль морських безпілотників поблизу окупованого Криму, ймовірно, цілячи по Керченському мосту у ніч проти 6 грудня.

Кримський Telegram-канал "Кримський вітер" і кримська служба "Крим Реалії" повідомили, що місцеві жителі чули вибухи біля суднобудівного заводу "Залив" і мосту через Керченську протоку.

Також ЗМІ повідомляли про те, що в Керченській протоці працювала російська ППО.

Російський блогер заявив, що російські вертольоти, кораблі та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) начебто відбили український удар.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 6 грудня розповіли, що з початку доби на фронті відбулося вже 163 бойових зіткнень.

Також в Силах оборони зазначили, що найбільша кількість боїв фіксується на Покровському та Курахівському напрямку.