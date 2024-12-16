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РФ атакует укрепления ВСУ на юге Курахово: детали от ОСГВ "Хортица"

Иллюстративное фото: россияне пытались штурмовать окрестности Курахово 15 декабря (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская армия не оставляет попыток атаковать позиции украинских военных на юго-восточной окраине и в городской застройке южной части Курахово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСГВ "Хортица".

Как рассказали военные, в течение суток россияне хотели улучшить свое тактическое положение. Поэтому они атаковали укрепления украинских военных в районе Сторожевого, Даченского и южных окрестностях Зеленовки.

Враг успеха там не имел и понес потери, впоследствии штурм прекратился. Однако в результате огневого поражения укрепления на отдельных позициях подверглись разрушениям, что сделало невозможным их дальнейшее удержание

В то же время противник проводил активные штурмовые действия в районе Нового Комара и в городской застройке Часового Яра. Также россияне пытались штурмовать на юго-восточной окраине и в городской застройке южной части Курахово.

"Успеновский мешок"

Ранее интерактивная карта DeepState обнародовала данные, согласно которым украинские защитники попали в оперативное окружение под Курахово. Официальных комментариев о ситуации пока нет.

В то же время в Институте изучения войны заявили, что на фронте фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Курахово.

 

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в комментарии РБК-Украина заявил, что украинским защитникам важно ликвидировать российских солдат и уничтожать их технику под Курахово. Такие действия приближают оперативную паузу.

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