Чому ЗСУ важливо знищувати окупантів під Кураховим: експерт назвав ключовий момент
Українським захисникам важливо ліквідувати російських солдатів і знищувати їхню техніку під Кураховим. Такі дії наближають оперативну паузу.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.
Селезньов, коментуючи оперативне оточення українських захисників у районі Курахового, зазначив, що є всі підстави переживати за ту ділянку фронту.
"Як буде вирішуватися це питання, чи то шляхом направлення додаткових сил і засобів для розблокування наших, які діють на цій ділянці, чи можливо буде проводитися маневрена оборона і відповідно відхід наших сил на інші рубежі, рішення буде прийматися на місцях. Я не думаю, що на широкий загал ця інформація буде повідомлятися", - додав він.
За словами експерта, думати і що-небудь рекомендувати командирам на місцях, перебуваючи в Києві, не варто. Ключовий момент полягає в тому, що українські захисники перебувають в обороні і ворог зазнає кратно більших втрат під час штурмів.
"Щоб ми там не говорили, ті ж цифри 1000-1500 убитих і покалічених російських військовослужбовців - це результат поєдинку, де українська армія в оборонній позиції знищує живу силу, бронетехніку та озброєння. Тому що чим менше ресурсів залишиться в російській армії, тим швидше настане та сама оперативна пауза", - додав Селезньов.
"Успенівський мішок"
Нагадаємо, раніше інтерактивна карта DeepState оприлюднила інформацію, згідно з якою українські захисники потрапили в оперативне оточення під Кураховим. Офіційних коментарів про ситуацію поки немає.
До слова, минулої доби, 12 грудня, українським захисникам вдалося знищити майже 300 солдатів на Покровському напрямку.
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